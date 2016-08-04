В программу Олимпиады-2020 включены пять новых видов спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении пяти новых видов спорта в программу летних Олимпийских Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Читайте такжеВ Рио Олимпийский огонь встретили акцией протеста, полиция применила слезоточивый газЭтими видами спорта стали бейсбол (мужчины)/софтбол (женщины), каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Выдвижением видов спорта занимался оргкомитет Токио-2020. Включение пяти видов спорта будет действовать лишь на одну Олимпиаду, после чего они потеряют олимпийский статус.

Как сообщал УНИАН, открытие Олимпийских Игр 2016 года состоится в ночь с 5 на 6 августа на бразильском стадионе "Маракана". Церемония начнется в 02:00 по киевскому времени.