В программу Олимпиады-2020 включены пять новых видов спорта

16:44, 04 августа 2016
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Теперь спортсмены будут соревноваться в бейсболе, каратэ, скейтбординге, спортивном скалолазании и серфинге.

Серфинг станет олимпийским видом спорта / worldride.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении пяти новых видов спорта в программу летних Олимпийских Игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Читайте такжеВ Рио Олимпийский огонь встретили акцией протеста, полиция применила слезоточивый газЭтими видами спорта стали бейсбол (мужчины)/софтбол (женщины), каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Выдвижением видов спорта занимался оргкомитет Токио-2020. Включение пяти видов спорта будет действовать лишь на одну Олимпиаду, после чего они потеряют олимпийский статус.

Как сообщал УНИАН, открытие Олимпийских Игр 2016 года состоится в ночь с 5 на 6 августа на бразильском стадионе "Маракана". Церемония начнется в 02:00 по киевскому времени.

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