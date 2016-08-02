Глава МОК призывает в корне изменить антидопинговую систему

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая 2 августа на сессии МОК в Рио-де-Жанейро, где 5 августа открывается Олимпиада-2016, Бах отметил, что распространение приема запрещенных препаратов российскими спортсменами выявило недостаточную эффективность работы Всемирного антидопингового агентства – WADA.

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В адрес МОК прозвучало много критики после того, как он не отстранил всю сборную России от участия в Олимпийских играх в Бразилии, а передал решение вопроса международным федерациям по отдельным видам спорта.

На основании выводов независимой комиссии WADA рекомендовало не допускать к участию в Олимпиаде российских атлетов за массовые нарушения ими антидопинговых правил под прикрытием госструктур.

Специальная комиссия МОК проверит еще раз все списки, представленные международными федерациями, и примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2016.