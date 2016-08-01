Джокович выиграл престижный теннисный турнир Rogers Cup в Торонто

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем престижного турнира Rogers Cup, который проходил в Торонто. В финале соревнований он обыграл японца Кеи Нисикори - 6:3, 7:5.

Читайте такжеЛегенды, звезды, личности: топ-20 спортсменов, за которыми стоит следить на Олимпиаде Отметим, что на пути в финал Джокович ни разу не доводил матчи до третьего сета. Ранее он обыграл представителя Люксембурга Жиля Мюллера, чехов Радека Степанека и Томаша Бердых, а также француза Гаэля Монфиса.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне Джокович становился победителем двух турниров серии Grand Slam - Australian Open и "Ролан Гаррос".

Далее Джокович примет участие в олимпийском теннисном турнире в Рио-де-Жанейро, где посеян под первым номером.