Украинская теннисистка-победительница турнира "Большого шлема" возобновила карьеру спустя 5 лет

Украинская тенниситка Алена Бондаренко заявилась на грунтовые турниры ITF с призовым фондом $10 тыс., которые будут проходить в Италии в течении следующих двух недель, сообщает Большой теннис Украины.

Организаторы соревнований предоставили украинке wild card в основную сетку.

Вначале Бондаренко сыграет на 10-тысячнике в Тарвизио (1-7 августа), а затем выступит на аналогичном турнире в Априлии (8-14 августа).

Последний матч на профессиональном уровне Бондаренко провела на турнире WTA в Москве в октябре 2011 года, где в первом круге уступила сербской теннисистке Бояне Йовановски со счетом 3:6, 0:6.

За свою карьеру Алёна выиграла семь турниров WTA (пять из которых в парном разряде), а также вместе со своей сестрой Катериной одержала победу в парном разряде на Australian Open-2008. В том же году украинка поднялась на наивысшую для себя строчку в мировом рейтинге, заняв 19 место в одиночном, и 11 - в парном разрядах.