Теннисистка Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Монреале

В Монреале состоялся матч 3-го раунда теннисного турнира Rogers Cup (категория: Premier 5), в котором украинка Элина Свитолина проиграла Анжелик Кербер из Германии.

Матч завершился со счетом 6-1 6-7 (2) 4-6.

Украинка имела полное преимущество в первом сете, который виграла с разгромным счетом. Затем была приблизительно равная вторая партия, где наша спортсменка в гейме в концовке вела у соперницы 30:15 и ей оставалось выиграть два розыгрыша подряд, чтобы добыть победу в матче. Но, удача в этот момент отвернулась от Свитолиной, которая позволила сопернице сравнять счет и легко проиграла в дополнительном гейме - на тай-брейке.

В решающей третьей партии игра шла с переменным преимуществом до счета 4:3 в пользу украинки. После этого Кербер выиграла три гейма подряд, а с ними и весь матч.

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Матч продолжался 2 часа и 18 минут.

Свитолина была близка к своей первой победе над теннисисткой из топ-тройки мирового рейтинга. Соперницей с наивысшим рейтингом, которую украинке удалось обыграть, стала Петра Квитова. В 2014-м году Свитолина оформила победу над чешкой во втором круге турнира в Цинциннати со счетом 6-2 7-6. На тот момент Квитова была четвертой ракеткой мира.

Как сообщал УНИАН, Rogers Cup проходит в Монреале (Канада) с 25 по 31 июля.