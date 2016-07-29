Легкоатлетка Прищепа признана лучшей спортсменкой июля в Украине

Она завоевала золотую медаль чемпионки Европы на дистанции 800 м. в Амстердаме.

Национальный олимпийский комитет Украины признал легкоатлетку Наталью Прищепу лучшей спортсменкой июля. Ее личный наставник Андрей Попеляев назван лучшим тренером второго летнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины. Высокого признания НОК наша представительница «Королевы Спорта» удостоена благодаря победному выступлению на чемпионате Европы в Амстердаме (Нидерланды). 21-летняя украинка на дистанции 800 метров одержала блестящую победу, пополнив копилку сборной Украины медалью высшей пробы. Прищепа впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.

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