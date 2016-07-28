Первая ракетка Украины Свитолина вышла в третий раунд Rogers Cup в Монреале
11:34, 28 июля 2016Другое
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Украинская теннисистка обыграла канадку Франсуазу Абанду.
Свитолина вышла в третий раунд / sapronov-tennis.org
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Монреале Rogers Cup.
В матче второго раунда украинка, являющаяся двадцатой ракеткой мира, с трудом обыграла канадку Франсуазу Абанду. Поединок продолжался два сета и завершился со счетом 7:6, 7:6 в пользу Свитолиной.
В третьем раунде она встретится со второй сеянной турнира Анжелик Кербер.
Отметим, что украинка Анна Савчук ранее не смогла преодолеть квалификацию турнира, а Екатерина Бондаренко проиграла в первом раунде Rogers Cup.
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