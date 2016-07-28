Первая ракетка Украины Свитолина вышла в третий раунд Rogers Cup в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Монреале Rogers Cup.

В матче второго раунда украинка, являющаяся двадцатой ракеткой мира, с трудом обыграла канадку Франсуазу Абанду. Поединок продолжался два сета и завершился со счетом 7:6, 7:6 в пользу Свитолиной.

В третьем раунде она встретится со второй сеянной турнира Анжелик Кербер.

Отметим, что украинка Анна Савчук ранее не смогла преодолеть квалификацию турнира, а Екатерина Бондаренко проиграла в первом раунде Rogers Cup.