Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале

В Монреале (Канада) завершился матч первого круга теннисного турнира Rogers Cup (категория - Premier 5), в котором украинка Элина Свитолина одержала победу над американкой Дженнифер Брэди, сообщает Большой теннис Украины.

Украинка одержала довольно легкую победу со счетом 6:2, 6:4.

В первом сете соперницы трижды обменялись брейками и Свитолина повела со счетом 2:1. Элина реализовала третий скрытый сетбол при счете 4-2 и выиграла следующий гейм, когда подавала на партию.

Второй сет украинка также начала с брейка. Брэди сумела сравнять счет в партии (4-4), но затем упустила следующий гейм на своей подаче. Свитолина с первого матчбола оформила выход во второй круг.

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Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

Далее первую ракетку Украины ждет поединок с победительницей встречи Франсуаза Абанда (Канада, W) - Сайсай Чжэн (Китай, Q). Любопытно, что изначально матч стартового круга Свитолина должна была провести именно с канадской теннисисткой.

Как сообщал УНИАН, Rogers Cup проходит с 25 по 31 июля.