Украинский теннисист Марченко выиграл турнир в Италии и поднялся на 12 строчек в рейтинге ATP

Вторая ракетка Украины Илья Марченко стал победителем итальянского челленджера в Реканати с призовым фондом в 42 500 евро.

В финале турнира Марченко в двух сетах одолел белорусского теннисиста Илью Ивашко - 6:4, 6:4.

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Первой ракеткой Украины остается Александр Долгополов, который опустился с 37-го на 38-е место. Также в первой сотне рейтинга находится Сергей Стаховский, он упал с 85-й на 89-ю строчку.