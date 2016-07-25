Украинский теннисист Марченко выиграл турнир в Италии и поднялся на 12 строчек в рейтинге ATP
12:53, 25 июля 2016Другое
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Украинец вчера стал победителем челленджера в Реканати.
Марченко выиграл турнир в Италии / itftennis.com
Вторая ракетка Украины Илья Марченко стал победителем итальянского челленджера в Реканати с призовым фондом в 42 500 евро.
В финале турнира Марченко в двух сетах одолел белорусского теннисиста Илью Ивашко - 6:4, 6:4.
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Первой ракеткой Украины остается Александр Долгополов, который опустился с 37-го на 38-е место. Также в первой сотне рейтинга находится Сергей Стаховский, он упал с 85-й на 89-ю строчку.
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