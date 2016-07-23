На Играх-2016 в Рио выступят 101 представитель ФСО "Динамо"

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» торжественно проводило своих атлетов на Игры XXXI Олимпиады, которые через 13 дней стартуют в бразильском Рио-де-Жанейро.

В торжествах приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Виктор Корж, заместитель Председателя Службы безопасности Украины Михаил Глуговский, заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктор Кривенко, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и спортсмены-динамовцы, которые будут защищать честь страны в олимпийском Рио-де-Жанейро.

Среди 205 украинских спортсменов на Играх-2016 будут выступать 101 представитель ФСО «Динамо».

«Во все времена традиционно «динамовцы» занимают ведущее место в сборных командах Украины. Очень приятно, что «динамовская» школа имеет свои славные и хорошие традиции. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта: это Валерий Борзов, Григорий Крисс, Людмила Турищева, Лилия Подкопаева, Вадим Гутцайт, Александр Усик, Василий Ломаченко, Ольга Харлан и много-много других», - сказал Сергей Бубка.

Виктор Корж отметил, что все украинские чемпионы-динамовцы бразильской Олимпиады получат квартиры, а призеры – ощутимые денежные премии от ФСО.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада-2016 в Рио пройдет с 5 по 21 августа.