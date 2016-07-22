Международный Паралимпийский комитет открыл дисциплинарное дело против России

Международный паралимпийский комитет (МПК) открыл дело в отношении Национального Паралимпийского комитета России после публикации отчета Независимой комиссии WADA в понедельник (18 июля) и дополнительной информации, которую комитет получил от автора доклада, сообщает официальный сайт МПК.

После того, как МТК в полной мере оценил "независимый отчет", вместе с дополнительными данными, представленными МПК автором доклада Ричардом Маклареном, руководящий орган МПК в пятницу (22 июля) ратифицировал решение об открытии дисциплинарного дела против ПК России. Дело открыто в свете очевидной неспособности ПК России выполнять свои членские обязанности и обязательства МПК.

В частности, в свете вскрывшихся фактов сокрытия употребления допинга ведущими атлетами страны на самом высоком государственном уровне НПК России подозревается в невозможности или нежелании обеспечить соблюдение и исполнение антидопингового кодекса МПК в рамках своей собственной национальной юрисдикции. МПК считает, что соблюдение этого правила имеет жизненно важное значение для обеспечения способности честной конкуриренции спортсменов.

Как сообщал УНИАН, 18 июля WADA обнародовало доклад, в котором обвинило российские власти в покрывании систематического применения допинга спортсменами из РФ на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Тогда же чиновники анти-допинговой организации призвали Международній олимпийский комитет отстранитиь сборную России в полном составе от участия в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Позже Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS) обнародовал решение об отказе удовлетворить иск российских легкоатлетов, относительно выступления на Играх-2016. На Олимпиаде Россию будет представлять только прыгунья в длину Дарья Клишина.

МОК примет решение об отстранении всей российской команды от Игр-2016 в полном составе в воскресенье, 24 июля.