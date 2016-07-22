МОК выявил допинг у 45 участников Олимпиады в Пекине и Лондоне

Вторая волна перепроверки допинг-проб спортсменов, участвовавших в летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов в Пекине и Лондоне, выявила 45 новых случаев применения запрещенных веществ. Об этом сообщил официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Среди 30 "попавшихся" спортсменов, употреблявших допинг на Олимпиаде-2008, 23 человека были медалистами Игр. Они представляли восемь стран и четыре вида спорта.

15 атлетов, уличенных в употреблении запрещенных препаратов на Олимпиаде-2012, представляли два вида спорта и девять стран.

Все эти спортсмены получат дисквалификацию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Всего за две волны перепроверки было обнаружено 98 положительных допинг-тестов. Третья и четвертая волны будут проводиться после Игр-2016.

Как сообщал УНИАН, 24 июля МОК примет решение о возможной дисквалификации сборной России с Олимпиады-2016 в полном составе.