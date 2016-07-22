Украинец Долгополов проиграл в 3-м круге теннисного турнира в Вашингтоне

В ночь на пятницу в Вашингтоне состоялся матч третьего круга теннисного турнира "Citi Open" (категория: ATP World Tour 500), в котором украинец Александр Долгополов проиграл американцу Сэму Куэрри и не смог выйти в четвертьфинал соревнований, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-7 (5) 3-6.

Каждый из теннисистов воспользовался своими брейкпоинтами в первой партии: Куэрри первым вышел вперед, но Долгополов сразу же вернул брейк (3-2). На тайбрейке американец лидировал (4*-3), после чего потерял оба розыгрыша на своей подаче. Подавая при 5-4, украинец также проигрывает два очка и с первого же сетбола Куэрри выигрывает партию.

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Во втором сете Долгополов завладел инициативой (3-1), после чего Куэрри взял пять геймов подряд.

Как сообщал УНИАН, турнир в Вашингтоне проходит с 25 по 31 июля.