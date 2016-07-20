Украинка Цуренко не сможет принять участие в теннисном турнире в Монреале
Наша спортсменка получила травму левого бедра.
Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет принять участие в претижнейшем теннисном турнира Rogers Cup в канадском Монреале, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Спортсменка получила травму левого бедра и не успеет восстановиться к началу соревнований.
Также пропустит турнир в Монреале Белинда Бенчич из Швейцарии, которая является действующей победительницей этого соревнования, выиграв его в 2015-м году.
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Ранее стало известно, что соревнования в Канаде также пропустят одни из ведущих теннисистов-мужчин в мире - швейцарец Роджер Федерер и Рафаэль Надаль из Испании.
Соревнования в Монреале пройдут с 25 по 31 июля.