Британцы поставили у посольства России коробку для возврата олимпийских медалей

У посольства России в Великобритании установили коробку для возврата медалей, которые, по мнению организаторов акции, были заработаны российскими спортсменами нечестно, сообщает BBC.

Таким образом британцы отреагировали на допинговый скандал в российском спорте. На коробке указано "Putin your medals" ("Положите внутрь ваши медали"), при этом слова Put in намеренно написаны слитно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что обвинения в употреблении допинга должны адресоваться конкретным спортсменам, а обобщения неприемлемы и несправедливы. "Здесь никоим образом не должны обобщать ситуацию. Российский спорт - это честный, конкурентоспособный и соревновательный", - добавил пресс-секретарь.

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Напомним, что согласно опубликованному Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) докладу, власти России поощряли применение допинга на государственном уровне. В частности, как говорится в документе, манипуляции с результатами допинг-тестов росссийских спортсменов и подмены допинг-проб осуществлялись под контролем министерства спорта России.

После публикации доклада президент России Владимир Путин пообещал отстранить должностных лиц, упомянутых в документе в качестве прямых исполнителей манипуляций с допинг-пробами.

Международный олимпийский комитет во вторник объявил о начале расследования в отношении российских чиновников, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства, и начал изучение юридических аспектов возможного отстранения России от Олимпийских игр.