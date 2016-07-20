Долгополов стартовал с победы на престижном теннисном турнире в Вашингтоне

Украинец в матче второго раунда Citi Open обыграл австралийца Джордана Томпсона.

Украинский теннисист Александр Долгополов удачно стартовал на престижном турнире в Вашингтоне Citi Open с призовым фондом 1 877 705 долларов. Сильнейший теннисист Украины, ставший 11-м сеянным на турнире, обыграл в трех сетах австралийца Джордана Томпсона - 6:4, 1:6, 7:6. Следующим соперником Долгополова станет американец Сэм Куэрри, который на прошедшем Уимблдонском турнире выбил из соревнований первую ракетку мира Новака Джоковича. Как сообщал УНИАН, Долгополов покинул Уимблдон, проиграв во втором раунде турнира.

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