Отчет WADA: Российский допинг под государственным контролем - Die Presse

Об этом сообщает Зента Винтнер в статье "Отчет WADA: Российский допинг под государственным контролем", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В понедельник был выпущен отчет на 97 страницах о темной стороне спорта. Отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердил подозрения о манипуляциях с положительными допинг-тестами российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи. Главный следователь Ричард МакЛарен говорил о "контролируемой государством системе допинга" и подчеркнул, что основные положения доклада "не подлежат сомнению", доказательства "достоверны".

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С привлечением и под прикрытием высших государственных органов в московской антидопинговой лаборатории в период с 2012 по 2015 гг. пропали 643 положительных пробы, заместитель министра спорта Юрий Нагорный был проинформирован о каждой из них и потом сам решал судьбу каждого спортсмена. Во время Игр в Сочи они, наконец, перешли к замене проб, что позволило российским спортсменам выступить во всех видах спорта. По слухам, допинг употребляли 15 российских спортсменов, завоевавших медали, но МакЛарен не подтвердил эту цифру.

Используемый метод относительно прост: через отверстие в стене положительные образцы мочи передавались в заднюю комнату, в которой их заменяли чистыми образцами из морозильной камеры. В них добавляли соль, чтобы компенсировать удельный вес свежих образцов. Необычно высокая концентрация соли была доказана при исследованиях. МакЛарен также сообщил, что во всех исследованных образцах на внутренней стороне крышки были обнаружены следы манипуляций.

Правительство направляет и контролирует

Правительство России тесно "переплетено" с допинговой системой, сообщил МакЛарен. "Управление, наблюдение и контроль" за исполнением были возложены на министерство спорта, ФСБ и учебно-тренировочный центр российских спортсменов. Так, база данных с чистыми образцами мочи была создана по прямому указанию Нагорного. С учетом обстоятельств, Комиссия WADA считает "невозможным", что министр спорта Виталий Мутко не знал об этом процессе.

"Чиновники, которые упоминаются в докладе в качестве непосредственных участников, должны быть отстранены до окончания следствия", - заявил президент России Владимир Путин в понедельник в Москве. В то же время он потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) более "объективной" и основанной на фактах информации. Доклад WADA основан на показаниях одного человека со "скандальной репутацией". Он намекает на осведомителя Григория Родченкова. Бывший глава московской Антидопинговой лаборатории способствовал появлению отчета WADA.

Требуют лишения свободы для Родченкова

Председатель Спортивного комитета в парламенте, Дмитрий Свищев, требует лишения свободы для Родченкова. "Международные организации верят недоброжелателям и злодеям, таким как Родченков, которые заявляют, что сами меняли (допинг-) пробы", - сказал Свищев агентству ТАСС.

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"Он должен быть арестован и передан нашему правосудию", - потребовал в понедельник Свищев. До 2015 года Родченков возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве, а потом сообщил о систематическом использовании допинга. Сейчас он находится в Соединенных Штатах, потому что в России опасается за свою безопасность.

Родченков – ученый-химик, с 2006 по 2015 гг. он возглавлял Московскую лабораторию и, по собственному признанию, учредил программу для запрещенного роста достижений спортсменов. Когда 57-летний мужчина во время расследования WADA о допинге в российской атлетике оказался в центре внимания следователей, он перешел на другую сторону и с этого момента стал главным свидетелем. В январе 2016 года Родченков бежал в Соединенные Штаты.

МакЛарен не хотел назвать ни имен спортсменов, ни видов спорта, однако, подчеркнул, что это касается и зимних, и летних видов спорта. "Каждый положительный образец проходил путь до самого верха", - сказал главный следователь, поэтому можно предположить, что это касается "подавляющего большинства видов спорта". Учитывая короткий период расследования (57 дней), была изучена и проанализирована лишь часть имеющегося материала. МакЛарен не рекомендовал вводить санкции в отношении спортсменов, ассоциаций или даже всего Олимпийского комитета России. "Моя задача состояла в том, чтобы найти факты".

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Бах: "Самые жесткие санкции"

Президент МОК Томас Бах сказал, что он "шокирован этим беспрецедентным посягательством на чистоту спорта" и объявил о введении "самых жестких санкций" в отношении причастных лиц или организаций. На вторник была запланирована телефонная конференция исполнительных органов МОК.

Россия заявила, что всеми силами будет защищать участие своих спортсменов в Олимпийских играх. Российские легкоатлеты уже исключены из Игр в Рио, в четверг Спортивный арбитражный суд примет решение по их опротестованию. Учитывая последние разоблачения, изменение решения кажется маловероятным, более того, похоже, вскоре на местах для зрителей к ним присоединятся и другие российские спортсмены.