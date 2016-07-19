МОК предложил международным федерациям не отдавать право проведения крупных турниров России

Международный олимпийский комитет принял решение отказаться от организации и патронажа любых спортивных соревнований в России до завершения расследования по допинговому скандалу по итогам доклада Независимой комиссии WADA, сообщается на сайте МОК.

"МОК не будет организовывать или патронировать любые спортивные события на территории России. В частности, в перечень событий входят Европейские игры-2019, на проведение которых претендовала России и которые организовывают Европейские олимпийские комитеты (EOC)", - говорится в сообщении по итогам сегодняшнего телефонного совещания членов Исполкома МОК по поводу ситуации с допингом в сборной России.

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МОК призвал заморозить подготовку к таким соревнованиям как международные чемпионаты, мировые кубки и другие международные соревнования, которые могли бы пройти в России.

Как сообщал УНИАН, Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 июля представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под руководством Ричарда Макларена заявила, что нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, ЦСП и ФСБ допинговой программы в российском спорте.

Впоследствии президент РФ Путин инициировал отставку ряда чиновников РФ, ответственных за антидопинговую программу.

Сегодня Международный олимпийский комитет отложил до следующего уик-энда свое решение о возможном исключении России из Олимпийских игр,