МОК отложил решение по России до ближайших выходных

Международный олимпийский комитет принял решение отложить до следующего уик-энда свое решение о возможном исключении России из Олимпийских игр, сообщает испанская Marca.

По итогам телефонной конференции членов Исполкома МОК приянто решение немедленно начать работу комиссии по расследованию фактов, предоставленных накануне в докладе WADA. Кроме того, в МОК изучат вопрос о целесообразности дисквалификации всей олимпийской сборной России, а также о том, какие действия предпринять в отношении «чистых» спортсменов.

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Также в МОК призвали все международные федерации по видам спорта не предоставлять России права на организацию соревнований на время расследования по докладу WADA.

Как сообщал УНИАН, Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 июля представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под руководством Ричарда Макларена заявила, что нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, ЦСП и ФСБ допинговой программы в российском спорте.

Впоследствии президент РФ Путин инициировал отставку ряда чиновников РФ, ответственных за антидопинговую программу.