Советник министра спорта РФ по антидопинговым вопросам отстранена от исполнения обязанностей

Советник министра спорта РФ по антидопинговым вопросам Наталья Желанова отстранена от своих обязанностей. Об этом заявил министр спорта РФ Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

Желанова была назначена на пост советника главы Минспорта РФ 10 апреля 2015 года.

Также после опубликования независимого доклада WADA были временно отстранены сотрудник Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Алексей Великодный, заместитель директора департамента науки и образования Минспорта Авак Абалян, глава управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ирина Родионова.

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"Эти сотрудники временно отстранены на период изучения доклада расследования, которое мы проведем. После этого будем принимать решения", - сказал Мутко.

Также в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился временно отстранить от должности замминистра спорта Юрия Нагорных.

Серия отставок последовала после того, как президент РФ Путин призвал отстранить ряд спортивных чиновников после доклада WADA, за исключением министра спорта Мутко.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 июля представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Комиссия под руководством Ричарда Макларена заявила, что нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, ЦСП и ФСБ допинговой программы в российском спорте. Все отстраненные лица фигурировали в докладе Макларена.