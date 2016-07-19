Украинская тяжелоатлетка Калина дисквалифицирована за допинг и не примет участие в Играх в Рио

Международный спортивный арбитраж в Лозанне отстранил украинскую спортсменку Юлию Калину от всех международных стартов сроком на 2 года, сообщает официальный сайт САS.

Таким образом, украинка не сможет принять участие, в стартующих через две с половиной недели Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

В середине июня Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обнародовала список атлетов, чьи допинг-пробы дали положительный результат в ходе перепроверки анализов взятых на Олимпийских играх-2012. Среди них оказалась и наша соотечественница.

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Ранее, Калина в одном из интервью сообщила, что ей оставили все награды за период з 2012 по 2016 годы, кроме бронзовой медали Олимпиады в Лондоне.