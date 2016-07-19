Сборная Украины по теннису поборется за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса с Японией
14:00, 19 июля 2016Другое
344
Матчи состоятся в сентябре на поле наших соперников.
Украина сыграет с Японией / Paul Zimmer
В матче плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса сборная Украины по теннису сыграет с Японией. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая сегодня прошла в Лондоне, сообщает официальный сайт турнира.
Поединок пройдет 17-19 сентября на японских кортах.
Другие пары плей-офф за выход в Мировую группу выглядят следующим образом:
Бельгия – Бразилия;
Германия – Польша;
Россия – Казахстан;
Испания – Индия;
Канада – Чили;
Австралия – Словакия;
Швейцария – Узбекистан.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала путевку в плей-офф после домашней победы над Австрией со счетом 3:2.
Наши теннисисты трижды играли в плей-офф за право сыграть в Мировой группу, но все три раза проигрывали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter