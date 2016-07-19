Сборная Украины по теннису поборется за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса с Японией

В матче плей-офф за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса сборная Украины по теннису сыграет с Японией. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая сегодня прошла в Лондоне, сообщает официальный сайт турнира.

Поединок пройдет 17-19 сентября на японских кортах.

Другие пары плей-офф за выход в Мировую группу выглядят следующим образом:

Бельгия – Бразилия;

Германия – Польша;

Россия – Казахстан;

Испания – Индия;

Канада – Чили;

Австралия – Словакия;

Швейцария – Узбекистан.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала путевку в плей-офф после домашней победы над Австрией со счетом 3:2.

Наши теннисисты трижды играли в плей-офф за право сыграть в Мировой группу, но все три раза проигрывали.