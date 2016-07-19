Олимпийский комитет России попросил не наказывать "чистых" спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) выпустил официальное заявление в связи с публикацией расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о сокрытии случаев применения запрещенных препаратов среди российских спортсменов. Текст заявления размещен на официальном сайте организации.

Среди прочего, ОКР выразил несогласие с мнением главы спецкомиссии WADA Ричарда Макларена, который считает допустимым возможное отстранение всех россиян от Олимпиады-2016.

"Обвинения, которые выдвинуты в докладе Ричарда Макларена против российского спорта, настолько серьезны, что требуют полноценного расследования с участием всех вовлеченных сторон. Являясь приверженцем борьбы с допингом с позиции нулевой терпимости, ОКР готов оказать в этом всестороннее содействие, взаимодействовать, при необходимости, с любыми международными организациями.

Вместе с тем мы в корне не согласны с мнением господина Макларена, который считает, что возможное отстранение сотен чистых российских атлетов от участия в Олимпийских играх является допустимым "неприятным последствием" изложенных в докладе комиссии обвинений. Обвинений, которые на данный момент строятся, в первую очередь, на заявлениях Григория Родченкова.

И только на основании показаний человека, который находится в самом центре созданной им же преступной схемы, ставятся под удар не только карьеры и судьбы многочисленных честных спортсменов, но и целостность всего международного олимпийского движения", - говорится в заявлении.

При этом ОКР поддержал жесткие меры против российских спортсменов, которые употребляли запрещенные препараты.

"Россия на государственном уровне боролась и будет впредь бороться с допингом, постоянно ужесточая ответственность за совершаемые в этой области противозаконные действия, претворяя принцип неотвратимости наказания. ОКР полностью поддерживает применение максимально жестких мер по отношению к тем, кто использует запрещенные препараты или склоняет к их употреблению.

Одновременно, строя свою деятельность в полном соответствии с олимпийской хартией, ОКР всегда будет защищать права чистых спортсменов. Те, кто на протяжении всей карьеры, благодаря упорным тренировкам, таланту и силе воли стремится осуществить свою олимпийскую мечту, не должны зависеть от голословных, бездоказательных обвинений или преступных действий отдельных лиц. Это наша принципиальная позиция", – заявляет ОКР.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.