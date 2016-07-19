Украинские легкоатлеты Титимец, Бондаренко и Ткачук взяли три медали на турнире в Венгрии

В венгерском городе Секешфехервар на престижном турнире европейской серии Gyulai István Memorial призовыми местами отметились трое украинцев - Анна Титимец, Богдан Бондаренко и Анастасия Ткачук. Об этом сообщает Xsport.ua.

Победу в беге на 400 м с барьерами добыла лидер украинской команды в этой дисциплине Анна Титимец. Он финишировала с хорошим результатом 55.15 секунд, обогнав американок Кассандру Тейт (55.21) и отобравшуюся на Читайте такжеУкраинец Бондаренко вошел в тройку призеров этапа "Бриллиантовой лиги"Игры-2016 Эшли Спенсер (55.94).

Богдан Бондаренко, несмотря на свой статус фаворита турнира по прыжкам в высоту, занял второе место. Экс-чемпион мира взял высоту в 2,35 м, в то время как багамцу Дональду Томасу покорилась планка в 2,37 м.

В беге на 800 м третье место досталось Анастасии Ткачук. Украинка не смогла побороться за первые два места, но была ближе всех к лидерам. Ее результат - 2:01.66.