Путин призвал отстранить ряд спортивных чиновников после доклада WADA, кроме Мутко

Об этом сообщает РБК.

«Должностные лица, названные в докладе комиссии как прямые исполнители, будут временно отстранены от занимаемой должности до полного завершения расследования», - говорится в заявлении президента.

Путин в то же время обратился к комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая в понедельник обнародовала доклад с обвинениями в адрес российских спортивных функционеров, с просьбой «представить более полную, объективную, основанную на фактах информацию», которую могли бы использовать в своем расследовании правоохранительные и следственные органы России.

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Президент заверил, что по итогам российского расследования будут приняты ​«исчерпывающие меры» для предотвращения нарушений как российского законодательства, так и международных обязательств в области борьбы с допингом.

При этом Путин отметил, что обвинения в адрес российских спортсменов «построены на показаниях одного человека», причем «человека со скандальной репутацией». «В отношении его в 2012 году уже возбуждалось уголовное дело по нарушению антидопингового законодательства, однако собранных на тот момент доказательств оказалось недостаточно, и дело было прекращено», — заявил Путин.

Кроме того, Путин подчеркнул, что на днях антидопинговое агентство США (USADA) с несколькими «аналогичными структурами из других стран, не дожидаясь официального оглашения доклада» WADA, «поспешили призвать к отстранению всей команды России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро». «Складывается впечатление, что эксперты ЮСАДА как минимум имели доступ к неопубликованному докладу, а может, и сами задавали его тон и содержание», — отметил российский президент.

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При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК об отстранении спортивных чиновников заявил, что министр спорта Виталий Мутко не будет отстранен от должности.

«Мутко не упоминается в докладе как непосредственный исполнитель», — сказал он.

Сам Мутко заявил, что его заместитель Юрий Нагорных временно отстранен от работы.