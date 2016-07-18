WADA призвала FIFA внимательно прочитать доклад о допинге в сборной России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало комитету по этике Международной федерации футбола (FIFA) внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России. Об этом сообщает Sports.ru, ссылаясь на официальный сайт WADA.

Антидопинговая организация призвала FIFA учесть тот факт, что один из фигурантов скандала – министр спорта России Виталий Мутко – является членом исполнительного комитета футбольной организации.

Кроме того, в WADA порекомендовали Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международному паралимпийскому комитету отстранить всех российских спортсменов от соревнований, а всем международным спортивным федерациям – принять меры по российским спортивным организациям.

Российских чиновников рекомендовано не пускать на международные соревнования, в том числе Рио-2016.

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Как сообщал УНИАН, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований, включая Олимпиаду-2016.

Перед этим глава специальной антидопинговой комиссии WADA Ричард Макларен заявил о причастности властей РФ к созданию системы, которая покрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.