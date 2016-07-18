Влада РФ покривала вживання допінгу росіянами на Олімпіаді-2014 - заява WADA

Російська влада покривали систематичне застосування допінгу спортсменами з РФ на Олімпіаді-2014 в Сочі. Про це під час прес-конференції в Торонто заявив голова незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Макларен, повідомляє Sports.ru.

За його словами, лабораторія Сочі робила вибірку проб, що дозволило російським спортсменам уникнути покарання за допінг на зимових Олімпіаді-2014. Міністерство спорту РФ стежило за процесом за участю російської служби безпеки (ФСБ).

"Система була створена за підсумками Олімпійських ігор-2010 і працювала до 2014 року. Це дозволило перетворити негативний результат у позитивний під наглядом заступника міністра спорту. Міністерство спорту, Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) та ФСБ були залучені в цей процес", – заявив Макларен.

Він також поінформував, що позитивні тести "у кожній спортивній дисципліні" передавалися заступнику міністра спорту Юрія Нагорних. У свою чергу, чиновник вирішував, хто "виграє від прикриття і хто не буде захищений".

"Система працювала добре, щоб приховати допінг, за винятком великих міжнародних заходів. Для Сочі росіяни придумали іншу методологію. Була застосована методологія заміни проб. Злом пляшок здійснювався за сприяння ФСБ. Є докази фальсифікації на внутрішній стороні кришки банок для допінг-контролю – вона була присутня у всіх випробуваних зразках", - підкреслив Макларен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні WADA може порекомендувати Міжнародному олімпійському комітету дискваліфікувати збірну Росії з Олімпіади-2016 у повному складі.