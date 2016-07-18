Власти РФ покрывали употребление допинга россиянами на Олимпиаде-2014 - заявление WADA

Российские власти покрывали систематическое применение допинга спортсменами из РФ на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом во время пресс-конференции в Торонто заявил глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, сообщает Sports.ru.

По его словам, лаборатория Сочи делала выборку проб, что позволило российским спортсменам избежать наказания за допинг на зимних Олимпиаде-2014. Министерство спорта РФ курировало процесс с участием российской службы безопасности (ФСБ).

"Система была создана по итогам Олимпийских игр-2010 и работала до 2014 года. Это позволило преобразовать отрицательный результат в положительный под надзором заместителя министра спорта. Министерство спорта, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и ФСБ были вовлечены в этот процесс", – заявил Макларен.

Он также проинформировал, что положительные тесты "в каждой спортивной дисциплине" передавались заместителю министра спорта Юрию Нагорных. В свою очередь, чиновник решал, кто "выиграет от прикрытия и кто не будет защищен".

"Система работала хорошо, чтобы скрыть допинг, за исключением крупных международных мероприятий. Для Сочи русские придумали другую методологию. Была применена методология замены проб. Взлом бутылок осуществлялся при содействии ФСБ. Есть доказательства фальсификации на внутренней стороне крышки банок для допинг-контроля – она присутствовала во всех испытанных образцах", - подчеркнул Макларен.

Как сообщал УНИАН, сегодня WADA может порекомендовать Международному олимпийскому комитету дисквалифицировать сборную России с Олимпиады-2016 в полном составе.