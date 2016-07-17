Кубок Дэвиса: Стаховский вывел Украину в плей-офф Мировой группы
20:48, 17 июля 2016Другое
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Сборная Украины по теннису в напряженном противостоянии обыграла Австрию.
Стаховский обыграл Новака / btu.org.ua
Украинский теннисист Сергей Стаховский принес сборной Украины третью решающую победу в противостоянии с командой Австрии, а с ней путевку в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса.
В пятой игре серии Стаховский в четырех сетах обыграл Денниса Новака - 6:3, 6:3, 6:7, 7:5. Таким образом, противостояние с Австрией завершилось со счетом 3:2 в пользу Украины.
В сентябре сборная Украины сыграет в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса за попадание в число 16 сильнейших сборных мира.
Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины выигрывала серию у австрийцев 2:0, но сегодня сопернику удалось сравнять счет по выигранным матчам.
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