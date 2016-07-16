Австрийцы выиграли парную встречу Кубка Дэвиса и сократили преимущество украинцев до минимума

В Буче (Киевская обл.) завершиась парная встреча матча Кубка Дэвиса Украина - Австрия, в котором австрийцы выиграли в трех партиях и сократили общий счет в матче до 2:1 в пользу сборной Украины.

Юрген Мельцер и Филипп Освальд выиграли со счетом 6-3, 7-6 (7), 6-3.

Украинцы Денис Молчанов и Артем Смирнов сумели навязать борьбу сопернику только во второй партии, где довели дело до тай-брейка. Но, в решающем 13-м гейме при счете 7:7 проиграли два розыгрыша очка подряд (7:9), а вместе с ними и партию. В двух других партиях преимущество гостей было куда более явным - дважды по 3:6.

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Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу сборной Украины. Нашей команде по-прежнему остается выиграть одну встречу, чтобы оформить победу в матче в целом. В воскресенье, в заключительный день, состоятся две одиночные встречи.

Как сообщал УНИАН, накануне победы в одиночных матчах одержали Илья Марченко и Сергей Стаховский.