Сборная Украины по теннису выигрывает у Австрии после первого дня матча Кубка Дэвиса

В Буче (Киевская обл.) завершился первый день матча Кубка Дэвиса в котором сборная Украины по теннису выиграла обе одиночные встречи у команды Австрии.

Счет в матче 2:0 в пользу украинской команды.

Первыми вышли на корт Илья Марченко и Дэннис Новак, которые выявили победителя в четырех партиях. В первых двух сетах на корте шла равная и упорная борьба, где соперники поочередно брали геймы друг друга. А во второй половине матча украинец оказался значительно сильнее оппонента - 7-6 (3) 5-7 6-3 6-2.

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Во втором матче дня Сергей Стаховский противостоял Джеральду Мельцеру и выиграл намного увереннее - 6-3 6-4 6-3.

Таким образом, для победы по итогам всего матча украинцам осталось набрать всего одно очко.

По регламенту соревнований, в субботу состоится парная игра, а в воскресенье - еще две одиночные встречи.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Австрия проходит в Буче 15-17 июля.