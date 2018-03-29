Кубок Дэвиса: новый шанс украинцев на попадание в элиту

Сборная Украины в четвертый раз в своей истории может получить право побороться за выход в теннисную элиту – 16 сильнейших команд планеты, непосредственно оспаривающих Кубок Дэвиса (неофициальный командный чемпионат мира). Учитывая статус и силу соперника, у нашей команды вполне реальные шансы на то, чтобы добраться до последнего отборочного раунда и, быть может, впервые в истории выйти в Мировую группу.

Впервые мужская национальная сборная Украины по теннису вышла в плей-офф Мировой группы в 2009-м году. Тогда, в марте, украинцы играли против команды Великобритании в шотландском Глазго. Организаторы матча явно рассчитывали на то, что за британцев сыграет их сильнейший теннисист Энди Маррэй – шотландец. Тем не менее, на корте «Брэхед Арены» он так и не появился. А в соперничестве с Джошуой Гудоллом и Крисом Итоном Наши Илья Марченко и Сергей Стаховский оказались явно сильнее. Более того, Стаховский в дуэте с Сергеем Бубкой-младшим выиграли парную встречу, завершив борьбу досрочно (3:0) и превратив заключительный день матча в простую формальность. В итоге, гости одержали победу в матче со счетом 1:4.

К сожалению, спустя полгода, в сентябре в бельгийском Шарлеруа украинцы не сумели сделать последний и самый важный шаг. Против Кристофа Рохуса и Стива Дарси наши Марченко и Стаховский держались до последнего, играя на равных до последней пятой встречи – 2:2. А вот в заключительном пятом матче Бубка вчистую проиграл Дарси, выиграв в трех партиях только… три гейма.

Второй плей-офф за выход в Мировую группу нашим теннисистам запомнился встречей с грозными испанцами Рафаэлем Надалем и Фернандо Вердаско и разгромным поражением со счетом 0:5. А вот в 2014-м году наши потерпели обидное поражение от Бельгии – 2:3. Обидное, по многим параметрам. Ведь помимо спортивной борьбы, накануне матча была еще и околоспортивная. Игра должна была пройти в сентябре в Киеве, во Дворце спорта. Но бельгийцы сослались на «тревожную» обстановку в Киеве, демонстрируя чиновникам Международной федерации тенниса (ITF) кадры пожара на Майдане во время июньского разгона палаточного городка на Крещатике. В итоге, соперник добился переноса матча в нейтральный эстонский Таллин. И тут борьба была напряженной. Более того, украинцы в лице Сергея Стаховского открыли счет, но затем проиграли три встречи подряд – две одиночные и парную. И последняя игра с участием Ильи Марченко (победная для украинцев), уже не имела никакого турнирного значения.

Матч 2-го раунда I группы Евро-африканской зоны Украина – Австрия проходит спустя 7 лет после победы над британцами и первого плей-офф за право попасть в Мировую группу. И, кажется, за эти годы ничего не поменялось для нашей команды. В основном составе все те же лица – Стаховский и Марченко. На парную встречу заявлены Денис Молчанов и Артем Смирнов, но и это формальность.

Согласно регламенту Кубка Дэвиса капитан команды (тренер) имеет право поменять состав пары буквально за несколько часов до игры. Что происходит в большинстве случаев. Очень редко, когда пара остается неизменной. И происходит это в командах, где есть откровенно сильные парные игроки и те, кто специализируется на одиночных встречах. Например, в сборной США пару составляют братья Боб и Майк Брайаны. С 1999 года Боб и Майк совместно играли в финалах более чем ста турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Большого шлема, а также матчей Кубка Дэвиса. Они являются обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырёх турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде, обладателями Кубка Дэвиса в составе сборной США, десять раз признавались лучшей теннисной парой мира по итогам года…

Возвращаясь к матчу Украина – Австрия стоит отметить, что нашей сборной в этой очень важной игре не поможет лучший теннисист страны на данный момент (согласно мировому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов) 33-я ракетка мира на данный момент Александр Долгополов. Причины пропуска игроком данного матча от тренеров или руководства Федерации тенниса Украины услышано так и не было. С другой стороны, Долгополов очень подвержен травмам в последние годы и регулярно пропускает соревнования самого разного уровня, в том числе и важнейшие. Так, например, в конце июня игрок объявил, что не поедет на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя по спортивным показателям квалифицировался в число участников Игр. «Я слышал, что в Бразилии есть какой-то опасный вирус, поэтому предпочту не рисковать. Я бы не хотел добавить еще какое-то странное заболевание в список своих болезней, он и так длинный», – заявил Долгополов.

Видимо, принимая решение о составе на матч с Австрией, где-то в недрах нашей команды решили, что обыграть австрийцев можно будет и «малой кровью». И действительно – разница в рейтинге игроков весьма ощутимая. Если наши нынешние лидеры находятся в конце Топ-100 игроков мира (Марченко – 84-й, Стаховский – 85-й), то австрийцы – во второй сотне. Джеральд Мельцер на 108-м месте, а Деннис Новак и вовсе на 195-м. Более того, Мельцер и вовсе не собирался участвовать в этом матче. И тогда положение австрийской команды выглядело бы совсем безнадежным. Но, в последний момент вмешались обстоятельства.

Мельцер, который еще в понедельник выступал на турнире категории «500» в Гамбурге, уже во вторник прилетел в Киев и готовился принять участие в вечерней тренировке перед матчем Кубка Дэвиса Украина - Австрия. В понедельник вечером австриец проиграл в первом круге турнира в Гамбурге французскому теннисисту Полю-Анри Матье. В соответствии с правилами, игрок не может в одну неделю принимать участие в двух соревнованиях, если речь не идет о квалификации, предваряющей основную сетку. Тем не менее, именно в этом году на одну-единственную неделю этот закон отменился из-за проведения Олимпиады в Рио. Сдвинулись сроки проведения профессиональных турниров и вышло так, что в одну семидневку с Кубком Дэвиса проводятся соревнования АТР-тура (в обычном режиме параллельно с командным чемпионатом мира могут проходить только челленджеры и фьючерсы). В связи с этим на запрет участия в двух турнирах был наложен мораторий. Таким образом, Мельцер получил право усилить свою команду.

«Конечно, с участием Мельцера-младшего сборная Австрии стала сильнее, - прокомментировал ситуацию капитан сборной Украины Михаил Филима. – Он, правда, лучше играет на грунте, но на том же Уимблдоне дошел до финала в квалификации, так что и на быстрых кортах способен показать очень хороший результат. К тому же он левша, а это создает определенные неудобства для наших игроков. Вообще, хочу уже, наверное, в тысячный раз повторить банальную истину: в матчах Кубка Дэвиса не нужно смотреть на рейтинг, не стоит заранее кого-то называть безусловным фаворитом. То, что работает в профессиональном Туре, не действует в командном чемпионате мира».

А вот лидер австрийского тенниса 9-я ракетка мира Доминик Тим в Киев приезжать и не собирался. Даже несмотря на то, что в Уимблдоне он прекратил борьбу достаточно рано, во втором круге (австриец на трёх тай-брейках уступил чеху Иржи Веселы со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 6:7 (3:7)). Что, все-таки, сыграет в пользу украинской команды в предстоящем матче.

В нынешнем году наша команда сыграет впервые. А, в случае если проиграет, то и в последний раз. Дело в том, что сборная Украины (23-е место в рейтинге Кубка Дэвиса) вошла в число 4-х сеянных I группы Евро-африканской зоны и, вместе с Испанией, Голландией и Словакией была освобождена от борьбы в первом круге, матчи которого состоялись в начале марта. Таким образом, украинцы автоматически сохранили за собой место во втором по силе дивизионе Кубка Дэвиса. А вот если в противостоянии с Австрией не произойдет неожиданности, то в сентябре команда вновь будет бороться за место в Мировой группе.

Согласно жеребьевке, состоявшейся в четверг, матч откроют Марченко и Новак. В свою очередь, куда более непредсказуемое противостояние «соседей» в рейтинге АТР Стаховского и Мельцера будет завершать первый день. Психологически украинцам очень важно будет повести в счете уже в самом начале игры. Чтобы Стаховский выходил на корт против соперника, который приблизительно равный по классу, без дополнительного груза ответственности.

Кирилл Стадниченко