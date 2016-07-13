Украинская призер юниорского чемпионата мира по велоспорту получила гражданство РФ

Велогонщица Елизавета Ошуркова, родившаяся в Украине, получила российское гражданство. Соответствующий указ в среду, 13 июля, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает Lenta.ru.

Этим же указом гражданство России присвоено бразильскому футболисту московского ЦСКА Марио Фернандесу.

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что Ошуркова сможет выступить за сборную России на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который пройдет c 14 по 18 сентября 2016 года во Франции и Монако. «Ошуркова родилась в Донецке, была кандидатом в сборную Украины, но после всех недавних событий отказалась, решила получить российский паспорт и перебралась в Адыгею. Она очень перспективная спортсменка. Мы надеемся, что она будет членом команды на следующей Олимпиаде», — сказал он.

Выступая за Украину, Ошуркова в 2009 году выиграла бронзу чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди юниоров.