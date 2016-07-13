Украинская тяжелоатлетка Калина лишена бронзовой медали Игр-2012 в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил, что украинская тяжелоатлетка Юлия Калина принимала допинг перед соревнованиями Игр XXX Олимпиады в Лондоне-2012, сообщает официальный сайт МОК.

МОК обязал спортсменку вернуть бронзовую медаль, завоеванную в соревнованиях весовой категории до 58 кг.

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Повторный анализ образцов пробы Калины, сданной во время Игр Лондон-2012 выявил наличие запрещенного препарата - анаболического стероида туринабола.

Как сообщал УНИАН, Калина стала чемпионкой Европы 2015 года, на турнире, состоявшемся в апреле в Тбилиси. В декабре 2015-го года стало известно что семь украинских тяжелоатлетов, среди которых Калина, завоевали олимпийские лицензии Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.