В Киеве чествовали лучших спортсменов Украины мая и июня

В Олимпийском доме состоялось награждение лучших спортсменов Украины, где дипломы, статуэтки и денежные премии из рук президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки получили лучшие спортсмены мая и июня – лучница Вероника Марченко и шпажист Богдан Никишин, сообщает пресс-служба НОК.

Также награды получили их наставники – Виктор Сидорук и Мария Гавелко, Ольга Маркина.

Напомним, что на майском чемпионате Европы по стрельбе из лука Вероника Марченко оформила «золотой дубль», завоевав медали высшей пробы в индивидуальном и командном первенствах.

В июне лидер сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин на европейском первенстве продемонстрировал великолепный результат, завоевав первую в своей карьере индивидуальную медаль Старого Света. Кроме личной «бронзы» украинец занял третье место в командных соревнованиях.

«24 дня отделяют нас от самого главного старта четырехлетия – Игр XXXI Олимпиады, которые примет бразильский Рио-де-Жанейро. Наши 4 лучника имеют в активе лицензии на Игры-2016, у фехтовальщиков – 13 спортсменов получили парво віступиать на Играх. Убежден, что наши сегодняшние герои, которые на последних чемпионатах Европы в своих видах спорта продемонстрировали настоящий бойцовский характер, несгибаемую волю и мастерство, порадуют нас и в олимпийском Рио», - сказал во время награждения Сергей Бубка.

Для Вероники Марченко и Богдана Никишина это первое высокое признание НОК.