Австриец Мельцер примет участие в матче Кубка Дэвиса против Украины

Австрийский теннисист Джеральд Мельцер, который еще накануне выступал на турнире категории «500» в Гамбурге, прилетел в Киев и готовится принять участие в вечерней тренировке перед матчем Кубка Дэвиса Украина - Австрия, сообщает ukrtennis.com.

В понедельник вечером Мельцер-младший проиграл в первом круге турнира в Гамбурге французскому теннисисту Полю-Анри Матье.

В соответствии с правилами, игрок не может в одну неделю принимать участие в двух соревнованиях, если речь не идет о квалификации, предваряющей основную сетку. Тем не менее, именно в этом году на одну-единственную неделю этот закон отменяется из-за проведения Олимпиады в Рио - сдвинулись сроки проведения профессиональных турниров и вышло так, что в одну семидневку с Кубком Дэвиса проводятся соревнования АТР-тура (в обычном режиме параллельно с командным чемпионатом мира могут проходить только челленджеры и фьючерсы). В связи с этим на запрет участия в двух турнирах был наложен мораторий. Таким образом, Мельцер получил право усилить свою команду.

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- Конечно, с участием Мельцера-младшего сборная Австрии стала сильнее, - прокомментировал ситуацию капитан сборной Украины Михаил Филима. – Он, правда, лучше играет на грунте, но на том же Уимблдоне дошел до финала в квалификации, так что и на быстрых кортах способен показать очень хороший результат. К тому же он левша, а это создает определенные неудобства для наших игроков. Вообще, хочу уже, наверное, в тысячный раз повторить банальную истину: в матчах Кубка Дэвиса не нужно смотреть на рейтинг, не стоит заранее кого-то называть безусловным фаворитом. То, что работает в профессиональном Туре, не действует в командном чемпионате мира.

Как сообщал УНИАН, матч Кубка Дэвиса Украина - Австрия состоится 15-17 июля в Буче (Киевская обл.).