Российская теннисистка Шарапова лишилась возможности выступить на Олимпиаде в Рио

Таким образом, россиянка лишилась возможности принять участие в Олимпийских играх 2016 года, которые пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро, передает Би-би-си. "Мария Шарапова и Международная федерация тенниса согласились отложить решение КАС до сентября 2016 года", - говорится в решении суда.

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"Решение, как ожидается, будет опубликовано до 19 сентября", - говорится в документе.

Теннисистка подала апелляцию на решение Международной федерации тенниса дисквалифицировать ее на 2 года в середине июня.

Решение федерации основывалось на результатах допинг-пробы, взятой 26 января 2016 года после четвертьфинала Australian Open в Мельбурне.

В ней был обнаружен запрещенный к употреблению спортсменами препарат мельдоний.