Британец Маррей стал двукратным чемпионом Уимблдона
19:19, 10 июля 2016Другое
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В финале турнира второй теннисист в мире обыграл канадца Милоша Раонича.
Reuters
В предместье Лондона завершился финал в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира, победителем которого стал британец Энди Маррей.
В решающем матче он в трех сетах обыграл канадца Милоша Раонича - 6:4, 7:6, 7:6.
Читайте такжеЛучший теннисист мира Джокович проиграл в третьем круге УимблдонаЭто третья победа Маррея на турнирах серии Grand Slam. В 2012 году он выиграл US Open, а в 2013-м - Уимблдон. Еще восемь раз британец играл в финалах таких турниров.
Как сообщал УНИАН, Уимблдонский турнир среди женщин выиграла американка Серена Уильямс.
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