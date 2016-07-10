Британец Маррей стал двукратным чемпионом Уимблдона

19:19, 10 июля 2016
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В финале турнира второй теннисист в мире обыграл канадца Милоша Раонича.

Reuters

В предместье Лондона завершился финал в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира, победителем которого стал британец Энди Маррей.

В решающем матче он в трех сетах обыграл канадца Милоша Раонича - 6:4, 7:6, 7:6.

Читайте такжеЛучший теннисист мира Джокович проиграл в третьем круге УимблдонаЭто третья победа Маррея на турнирах серии Grand Slam. В 2012 году он выиграл US Open, а в 2013-м - Уимблдон. Еще восемь раз британец играл в финалах таких турниров.

Как сообщал УНИАН, Уимблдонский турнир среди женщин выиграла американка Серена Уильямс.

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