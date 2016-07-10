Порошенко поздравил легкоатлетку Прищепу с победой на чемпионате Европы
15:07, 10 июля 2016Другое
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Украинка финишировала с результатом 1 минута 59.70 секунды став единственной, кто преодолел дистанцию быстрее двух минут.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Наталью Прищепу с победой в соревнованиях в беге на 800 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике.
"Невероятный финиш Натальи Прищепы принес Украине "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике. С победой!", - написал президент в Twitter.
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Как сообщалось, Прищепа вчера завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Амстердаме. Украинка финишировала с результатом 1 минута 59.70 секунды став единственной, кто преодолел дистанцию быстрее двух минут.
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