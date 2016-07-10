Окончательное решение IAAF: российским легкоатлетам на Олимпиаде в Рио не место

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла окончательное решение не допускать российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и другие международные турниры. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Единственное исключение сделано для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая выступит на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Читайте также"Сборная мельдония": Путина злят публикации западных СМИ о допинге и возможном отстранении РФ от Олимпиады - FTОтмечается, что IAAF получила 136 заявок от звезд российской легкой атлетики, которые хотели выступить на Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов в обход предыдущего запрета IAAF на участие россиян во всех международных соревнованиях.

В результате, 135 заявок были отклонены из-за причастности спортсменов к системе в российской легкой атлетике, которая привела к допинговому скандалу.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2015 года IAAF отстранил спортсменов из России от всех международных соревнований.

В июне 2016 года в организации заявили, что к Олимпиаде-2016 будут допущены только те российские легкоатлеты, которые сумеют доказать свою непричастность к российской антидопинговой системе и допинговым скандалам.