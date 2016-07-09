Серена Уильямс выиграла Уимблдон и повторила рекорд немки Штеффи Граф

В предместье Лондона завершился финал в женском одиночном разряде Уимблдонского турнира, в котором американка Серена Уильямс обыграла немку Анжелику Керберс, сообщает официальный сайт турнира.

Матч продлился 1 час и 21 минуту и завершился со счетом 7:6, 6:3.

Все решилось благодаря двум брейкам Уильямс. В первой парти спортсменки неизменно брали свои подачи до счета 6:5 в пользу американки. А вот Кербер свой последний гейм на подаче выиграть не смогла, проиграв партию в самой концовке.

Во втором сете Уильямс понадобилось немного меньше времени на то, чтобы обыграть соперницу. Американка при счете 4:3 в свою пользу выиграла восьмой гейм на подаче сопернице и тут же выиграла "всухую" свой гейм, оформив победу в матче и турнире в целом.

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Таким образом, Уильямс выиграла 22-й титул на турнирах серии "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с немкой Штеффи Граф.

Граф с 1987 по 1999 года 22 раза побеждала на мэйджорах, выиграв каждый из Шлемов как минимум по четыре раза. Уильямс трижду побеждала на "Ролан Гаррос" в Париже, зато 7 раз выигрывала Уимблдон, и по 6 раз - Открытый чемпионат Австралии и США.

Как сообщал УНИАН, Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.