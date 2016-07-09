Киев выиграл у российской Казани право провести чемпионат Европы по прыжкам в воду

Украина получила право на проведение чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2017-м году. Такое решение было принято на исполкоме LEN (Ligue Européenne de Natation - Европейской лиги плавания), который состоялся 9 июля в Будапеште, сообщает Xsport.

Турнир пройдет в Киеве, а местом проведения станет Дворец водных видов спорта «Лико-арена» - главная база подготовки украинских прыгунов. Арена вмещает 450 зрителей и полностью соответствует требованиям Европейской Федерации.

Напомним, в прыжках в воду награды чемпионатов Европы разыгрываются на двух видах турниров - по четвный годам на чемпионатах по водным видам спорта, вместе с плаванием и синхронным плаванием, а по нечетным - на отдельных турнирах. Как раз такой отдельный турнир примет Киев в мае 2017 года.

Читайте такжеУкраинец Кваша стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

По информации издания, одним из главных соперников заявки Киева был российский город Казань, принимавший чемпионат мира по водным видам 2015 года. Россияне предлагали Европейской Федерации намного больший бюджет турнира, чем Украина - но преимущество все таки отдали Киеву.