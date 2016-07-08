Федерер не сможет обновить рекорды Уимблдона: в финале сыграют Маррей и Раонич

В предместье Лондона завершились полуфиналы Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, где Роджер Федерер уступил Милошу Раоничу, а Энди Маррей обыграл Томаша Бердыха, сообщает официальный сайт соревнований.

После настоящего триллера в игре Федерер - Раонич, Маррей легко деклассировал Бердыха.

Канадец Раонич с самого начал создал проблемы экс-первой ракетке мира швейцарцу Федереру, уверенно выиграв первый сет со счетом 6:3. Впрочем, вцепившись зубами во вторую партию, он не удержал ее на тай-брейке (6:7). Проиграл канадец и третью партию (4:6), после чего казалось, что сенсации уже не будет. Но, швейцарец неожиданно вновь дал слабину и проиграл последующие две партии, а вместе с ними и матч - 5:7, 3:6.

В свою очередь, Маррей выигра все три партии уверенно и с одинаковым счетом - 6:3, 6:3, 6:3.

Финал турнира в мужском одиночном разряде состоится 10 июля.