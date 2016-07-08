Алина Шух и Сергей Смелик признаны лучшими легкоатлетами июня в Украине

Федерация легкой атлетики Украины обнародовала имена лучших спортсменов страны в июне 2016 года - Алина Шух и Сергей Смелик, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

У мужчин уверенную победу одержал Сергей Смелик, который на международных соревнованиях в Турции показал третий результат за всю историю среди украинцев в беге на 100 метров – 10,10 секунды.

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У женщин лучшей стала юная многоборка Алина Шух. В июне на ее счету – победа на чемпионате Украины в Луцке в семиборье с лучшим результатом сезона в мире в возрастной категории U-20 - 6099 очков и повторением юношеского рекорда Украины в прыжках в высоту - 1.92. Также она установила юношеский рекорд Украины в метании копья на юношеском чемпионате Украины в Кировограде – 54.69.

Опрос ежемесячно традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.