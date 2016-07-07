Серена Уильямс сыграет с Кербер в финале Уимблдонского турнира

В предместье Лондона завершились полуфинальные матчи Уимблдонского турнира, в которых лидер мирового рейтинга американка Серена Уильямс обыграла россиянку Елену Веснину, а ее сестра Винус Уильяимс проиграла Анжелике Кербер из Германии сообщает официальный сайт турнира.

Серена Уильямс выиграла со счетом 6:2, 6:0.

Уильямс имела подавляющее преимущество на протяжении всей игры и позволила сопернице выиграть первый гейм только при счете 4:0 в свою пользу. Второй гейм россиянка выиграла при счете 5:1, сократив отставание до 5:2 и после этого только проигрывала.

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Матч продлился всего 48 минут.

В свою очередь, Кербер в противостоянии с Винус Уильямс провела на корте чуть больше времени (1 час и 11 минут), но одержала не менее уверенную победу - 6:4, 6:4.

В первом сете при счете 2:2 Кербер выиграла три гейма подряд, сделав один брейк (5:2). А затем, уже при счете 5:3, проиграла гейм на своей подаче позволив сопернице довести разницу в счете до минимальной (5:3). Тем не менее, немка сумела сделать второй брейк и выиграть партию.

Во втором сете все решилось в самом начале, когда Кербер выиграла два гейма подряд (2:0). В дальнейшем соперницы выигрывали только геймы на своих подачах.

Финал в женском одиночном разряде состоится 9 июля.

Как сообщал УНИАН, самый престижный в мире теннисный турнир Уимблдон-2016 проходит с 27 июня по 10 июля.