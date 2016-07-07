Федерер установил рекорд по количеству побед на турнирах "Большого шлема"

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал 307-ю победу в карьере на турнирах серии "Большого шлема", обыграв в четвертьфинале Уимблдона хорвата Марина Чилича, сообщается в сообществе Федерера в Facebook.

Ранее, выигра матч 1/8 финала, он сравнялся по количеству побед с Мартиной Навратиловой из Чехии - по 306. Теперь же Федерер установил абсолютный рекорд.

Кроме того, швейцарец сравнялся с американцем Джимми Коннорсом по количеству выходов в полуфинал Уимблдона (по 11) и по количеству выигранных матчей на турнире - 84.

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Федерер семь раз становился победителем Уимблдона. В мужском одиночном разряде по семь побед также имеют Пит Сампрас и Уильям Реншоу. Таким образом, в случае победы в нынешнем году швейцарец обновит все возможные рекорды самого престижного теннисного турнира в мире.

Как сообщал УНИАН, накануне Федерер выиграл сложнейший пятисетовый матч, проигрывая по ходу встречи Чиличу по партиям 0:2.