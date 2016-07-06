Федерер, Маррей, Раонич и Бердых вышли в полуфинал Уимблдона

Теннисисты Роджер Федерер, Энди Маррей, Милош Раонич и Томаш Бердых вышли в полуфинал Уимблдонского турнира.

Примечательно, что в четвертьфиналах Федереру и Маррею понадобились все пять сетов, чтобы обыграть соперника.

Результаты матчей:

Роджер Федерер (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) - 6:7, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3;

Милош Раонич (Канада) – Сэм Куэрри (США) - 6:4, 7:5, 5:7, 6:4;

Томаш Бердых (Чехия) – Лукас Поилл (Франция) - 7:6, 6:3, 6:2;

Энди Маррей (Великобритания) – Жо-Вильфред Тсонга (Франция) - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:1.

В полуфинале Роджер Федерер сыграет с Милошем Раоничем, а Томаш Бердых - с Энди Марреем.