Сестры Уильямс, Кербер и Веснина пробились в полуфинал Уимблдона

Сегодня состоялись все четвертьфинальные самого известного теннисного турнира в мире.

Анжелик Кербер, Винус Уильямс, Серена Уильямс и Елина Веснина стали полуфиналистками теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон. Сегодня они обыграли своих соперниц в четвертьфинальных матчах. Результаты поединков: Серена Уильямс (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:4, 6:4; Елена Веснина (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:2, 6:2; Анжелик Кербер (Германия) – Симона Халеп (Румыния) - 7:5, 7:6; Винус Уильямс (США) – Ярослава Шведова (Казахстан) - 7:6, 6:2. Четвертьфинальные матчи в мужском турнире состоятся завтра, 6 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter