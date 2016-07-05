Сестры Уильямс, Кербер и Веснина пробились в полуфинал Уимблдона
20:02, 05 июля 2016Другое
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Сегодня состоялись все четвертьфинальные самого известного теннисного турнира в мире.
Reuters
Анжелик Кербер, Винус Уильямс, Серена Уильямс и Елина Веснина стали полуфиналистками теннисного турнира серии Grand Slam Уимблдон.
Сегодня они обыграли своих соперниц в четвертьфинальных матчах.
Результаты поединков:
Серена Уильямс (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) - 6:4, 6:4;
Елена Веснина (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия) - 6:2, 6:2;
Анжелик Кербер (Германия) – Симона Халеп (Румыния) - 7:5, 7:6;
Винус Уильямс (США) – Ярослава Шведова (Казахстан) - 7:6, 6:2.
Четвертьфинальные матчи в мужском турнире состоятся завтра, 6 июля.
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