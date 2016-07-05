Долгополов не примет участие в матче Кубка Дэвиса Украина - Австрия

18:02, 05 июля 2016
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Обнародованы составы команд на Второй раунд Группа I Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. 

btu.org.ua

Капитаны мужских теннисных сборных Украины и Австрии обнародовали составы команд на матч Кубка Дэвиса, сообщает Большой теннис Украины.

Сборная Украины будет представлена следующими игроками: Илья Марченко, Артем Смирнов, Сергей Стаховский и Денис Молчанов. 

Лучшего теннисиста Украины согласно рейтингу АТР Александра Долгополова в составе команды нет.

В состав сборной Австрии вошли (возвраст, одиночный рейтинг, парный рейтинг):

• Джеральд Мельцер (25 лет, №106, №503)

• Деннис Новак (22 года, №196, №784)

• Юрген Мельцер (35 лет, №407, 460)

• Филипп Освальд (30 лет, -, №77)

Статистика в личном противостоянии двух команд пока в пользу Австрии - 0:1 (счет матча 1-4, 2001 год).

Матч Кубка Дэвиса Украина Австрия пройдет на кортах теннисного клуба "Campa" в городе Буча 15-17 июня. 

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