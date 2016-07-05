Долгополов не примет участие в матче Кубка Дэвиса Украина - Австрия
Обнародованы составы команд на Второй раунд Группа I Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.
Капитаны мужских теннисных сборных Украины и Австрии обнародовали составы команд на матч Кубка Дэвиса, сообщает Большой теннис Украины.
Сборная Украины будет представлена следующими игроками: Илья Марченко, Артем Смирнов, Сергей Стаховский и Денис Молчанов.
Лучшего теннисиста Украины согласно рейтингу АТР Александра Долгополова в составе команды нет.
В состав сборной Австрии вошли (возвраст, одиночный рейтинг, парный рейтинг):
• Джеральд Мельцер (25 лет, №106, №503)
• Деннис Новак (22 года, №196, №784)
• Юрген Мельцер (35 лет, №407, 460)
• Филипп Освальд (30 лет, -, №77)
Статистика в личном противостоянии двух команд пока в пользу Австрии - 0:1 (счет матча 1-4, 2001 год).
Матч Кубка Дэвиса Украина Австрия пройдет на кортах теннисного клуба "Campa" в городе Буча 15-17 июня.