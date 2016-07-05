Долгополов не примет участие в матче Кубка Дэвиса Украина - Австрия

Обнародованы составы команд на Второй раунд Группа I Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.

Капитаны мужских теннисных сборных Украины и Австрии обнародовали составы команд на матч Кубка Дэвиса, сообщает Большой теннис Украины. Сборная Украины будет представлена следующими игроками: Илья Марченко, Артем Смирнов, Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Лучшего теннисиста Украины согласно рейтингу АТР Александра Долгополова в составе команды нет. В состав сборной Австрии вошли (возвраст, одиночный рейтинг, парный рейтинг): • Джеральд Мельцер (25 лет, №106, №503) • Деннис Новак (22 года, №196, №784) • Юрген Мельцер (35 лет, №407, 460) • Филипп Освальд (30 лет, -, №77) Статистика в личном противостоянии двух команд пока в пользу Австрии - 0:1 (счет матча 1-4, 2001 год). Матч Кубка Дэвиса Украина Австрия пройдет на кортах теннисного клуба "Campa" в городе Буча 15-17 июня.

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