Уимблдон: Федерер и сестры Уильямс вышли в четвертьфинал турнира

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Уимблдонского турнира. Сегодня швейцарский теннисист в матче 1/8 финала обыграл американца Стива Джонсона.

Кроме Федерера, в четвертьфинал вышли Энди Мюррэй, Марин Чилич, Сэм Куэрри, Милош Раонич, Лукас Поилл и Жо-Вильфред Тсонга. Поединок между Иржи Веселы и Томасом Бердыхом завершится позже.

Результаты дня в одиночном разряде среди мужчин выглядят так:

Роджер Федерер (Швейцария) – Стив Джонсон (США) - 6:2, 6:3, 7:5;

Энди Маррей (Великобритания) – Ник Киргиос (Австралия) - 7:5, 6:1, 6:4;

Марин Чилич (Хорватия) – Кеи Нисикори (Япония) - 6:1, 5:1; Нисикори снялся;

Милош Раонич (Канада) – Давид Гоффен (Бельгия) - 4:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:4;

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) – Ришар Гаске (Франция) - 4:2; Гаске снялся;

Лукас Поилл (Франция) - Бернард Томич (Австралия) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:4, 10:8;

Сэм Куэрри (США) – Николя Маю (Франция) - 6:4, 7:6, 6:4;

Иржи Веселы (Чехия) – Томаш Бердых (Чехия) - 6:4, 3:6, 6:7, 7:6; Матч будет доигран завтра.

В женском турнире в четвертьфинал пробились Серена и Винус Уильямс, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Доминика Цибулкова, Анжелик Кербер, Симона Халеп и Ярослава Шведова.

Серена Уильямс (США) – Светлана Кузнецова (Россия) - 7:5, 6:0;

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Коко Вандевей (США) - 6:3, 6:3;

Елена Веснина (Россия) – Екатерина Макарова (Россия) - 5:7, 6:1, 9:7;

Доминика Цибулкова (Словакия) – Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 5:7, 9:7;

Анжелик Кербер (Германия) – Мисаки Дои (Япония) - 6:3, 6:1;

Симона Халеп (Румыния) – Мэдисон Киз (США) - 6:7, 6:4, 6:3;

Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания) - 7:6, 6:4;

Ярослава Шведова (Казахстан) – Люция Шафаржова (Чехия) 6:2, 6:4.